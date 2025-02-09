جمعية برج اللقلق بالقدس.. فكر ورياضة وتمكين

بدأت جمعية برج اللقلق المجتمعي خطواتها في القدس منذ عام 1991، ضمن جهد بذلته مجموعة شخصيات مقدسية لتثبيت ملكية أرض كانت سلطات الاحتلال تعتزم السيطرة عليها لإقامة 240 وحدة استيطانية.

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يسرد المدير التنفيذي للجمعية منتصر ادكيدك للجزيرة نت حكاية تأسيس الجمعية والعقبات التي تواجهها في سبيل الحفاظ على هويتها الفلسطينية. وتطرق ادكيدك أيضا إلى إستراتيجية الجمعية وأبرز برامجها في القدس، والتحديات التي تواجها، وأبرزها الاحتلال الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة في نشاط الجمعية، ويتدخل لمنع بعض أنشطتها.

المصدر : الجزيرة