"نافذة من دمشق" تتناول تداعيات كشف "قيصر" عن هويته

استعرضت فقرة “نافذة من دمشق” على قناة الجزيرة تداعيات كشف المصور العسكري السوري المعروف باسم “قيصر” لأول مرة عن هويته، وتفاصيل عملية التوثيق التاريخية التي فضحت جرائم النظام السوري في سجونه.

وقالت رئيسة رابطة عائلات "قيصر" ياسمين المشعان إن الرابطة تضم الأهالي الذين تعرفوا على صور أبنائهم، ضمن الصور التي سربها قيصر.

وأضافت أنها لا تزال تخشى على حياة قيصر، لأن "وقت المحاسبة لم يبدأ بعد"، مؤكدة أن أهالي الضحايا يعتبرونه بطلا أخرج العائلات من حالة عدم اليقين إلى معرفة مصير أبنائهم الذين كانوا يطالبون بالحرية.