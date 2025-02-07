"قيصر سوريا" يفتح قلبه لـ"للقصة بقية" في شهادة حصرية

بثت الجزيرة مقابلة حصرية مع منفذ أكبر عملية تسريب كشفت جرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق المعتقلين السوريين، والمعروف بـ”قيصر”، ضمن حلقة خاصة من برنامج “للقصة بقية”.

وكشف "قيصر" لأول مرة بالصوت والصورة عن شخصيته، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة دمشق وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد.

وروى تفاصيل رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، والتي شكلت نواة "ملفات قيصر".