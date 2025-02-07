الاحتلال يوسع عملياته شمالي الضفة ويفرض حصارا على طمون

يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية، من جنين إلى طوباس، مع فرض حصار خانق على قرية طمون لليوم الخامس على التوالي.

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وتفيد الأنباء الواردة بتنفيذ حملات اعتقال عشوائية وإجبار المئات على النزوح، مع منع دخول الصحفيين والطواقم الطبية. ويعاني نحو 15 ألف فلسطيني في القرية من تدهور الوضع الإنساني، مع انقطاع المياه الصالحة للشرب وعدم إمكانية إجلاء الجرحى والمصابين. وتشير الصور المسربة إلى عمليات تجريف واسعة وتدمير للبنية التحتية. تقرير: صهيب العصا

المصدر : الجزيرة