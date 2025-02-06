دفعة خامسة من المرضى والجرحى تغادر قطاع غزة عبر معبر رفح

غادر نحو 50 مريضا وجريحا من المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى الخارج عبر معبر رفح مع عدد من المرافقين ضمن الدفعة الخامسة من المرضى لتلقي العلاج في الخارج، وسط أجواء باردة وماطرة.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على عملية إجلاء المصابين وفق بروتوكول اتفاق التهدئة، الذي يسمح بخروج 50 مريضا مع 3 مرافقين لكل منهم، وتصطف سيارات الإسعاف والحافلات على مقربة من المعبر لنقل المرضى والجرحى.

وعلى بعد مئات الأمتار من معبر رفح الذي يمثل بوابة النجاة الوحيدة، ينتظر آلاف الجرحى فرصتهم للسفر وتلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع وسط آمال بزيادة أعداد المسافرين في الفترة المقبلة.

تقرير: رامي أبو طعيمة