"الهامة".. قصة بلدة سورية تحكيها دموع سيدة فقدت أشقاءها الأربعة

على ضفاف نهر بردى، تقف بلدة الهامة في ريف دمشق شاهدة على مأساة إنسانية عميقة، فبعدما كانت ملاذا هانئا، تحولت إلى أسيرة ذكريات موجعة من حرب لم تستثنِ شيئا.

وفي قلب هذه المأساة، تروي أم محمد زيتون قصة فقدان أشقائها الأربعة -محمد ومحمود وأحمد ومصطفى- الذين اعتقلوا وعذبوا حتى الموت، ثم أحرقت جثامينهم.

وتستذكر أم محمد بصوت يختنق بالدموع، مشهد والدها الذي ظل لمدة عام ونصف العام يضع كرسيه أمام البيت، منتظرا عودة أبنائه.

وحين أصبحت المقبرة الرئيسية غير آمنة، تحولت ضفاف نهر بردى من متنفس للحياة إلى مثوى أخير للضحايا.

تقرير: تامر الصمادي