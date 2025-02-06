الرياح تقتلع خيام النازحين في مواصي خان يونس وتفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة العائلات الغزية النازحة مع اشتداد المنخفضات الجوية، إذ تعصف الرياح بخيامهم المؤقتة في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتنهار الخيام الواحدة تلو الأخرى أمام قوة الرياح والأمطار، مما يضطر العائلات للتنقل المستمر بحثا عن مأوى، ويقول أحد النازحين: "تبهدلنا، والمشهد يحكي عن حاله، والوضع مأساوي… الحمد لله على كل حال".

ويروي نازح آخر قصة معاناته المستمرة قائلا: "أوضاعنا صعبة وكل الخيم مدمرة. نتنقل من مكان لآخر داخل القطاع منذ سنة ونصف"، مناشدا "الدول العربية والمجتمع الدولي بالنظر إلى أهل غزة بعين الرحمة والشفقة".

تقرير: رامي أبو طعيمة