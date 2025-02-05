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مناطق الجذب السياحي في العاصمة السورية دمشق

تمتلك العاصمة السورية دمشق عددا من مناطق الجذب السياحي ومنها المسجد الأموي وسوق الحميدية وكنيسة المريمية والمئذنة العمرية.

 

 

5/2/2025
المصدر : الجزيرة