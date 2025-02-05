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مدة الفيديو 02 دقيقة 39 ثانية
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02:39
عملية حاجز تياسير تحدث اضطرابا داخل إسرائيل
شهد حاجز تياسير الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إطلاق نار من جانب فلسطيني، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 8 آخرين، وأحدث اضطرابا داخل إسرائيل.
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5/2/2025
المصدر : الجزيرة