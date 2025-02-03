منظمات: القطاع الصحي بسوريا مدمر وبحاجة إلى 4 مليارات دولار

تواجه سوريا أزمة حادة في قطاعها الصحي وبنيتها التحتية، حيث تعاني المستشفيات الحكومية في دمشق من نقص شديد في المعدات الطبية الأساسية، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والمراقبة الحيوية.

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ووفقا لتقرير سلام خضر، فإن منظمة "أطباء بلا حدود" تقدر حاجة القطاع الصحي العاجلة إلى نحو 4 مليارات دولار. ويعكس هذا الوضع الصحي المتردي حالة الاقتصاد السوري ككل، إذ يقدّر البنك الدولي انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 84% بين عامي 2000 و2023. كذلك تراجعت الصادرات من 18.5 مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، بينما انخفضت الواردات من 23 مليارا إلى 6.5 مليارات دولار.

المصدر : الجزيرة