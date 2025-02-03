مغادرة 39 مريضا معبر رفح في ظل إجراءات أمنية مشددة

شهد معبر رفح البري اليوم عبور الدفعة الثالثة من المرضى والجرحى من قطاع غزة، إذ تمكن 39 مريضا -معظمهم من النساء والأطفال- من اجتياز المعبر متجهين إلى مصر لتلقي العلاج.

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وبحسب مراسل الجزيرة هاني الشاعر، فإن العملية تتم بتنسيق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وجرى تجهيز الكشوفات واعتماد الأسماء مسبقا. وتخضع عملية العبور لإجراءات أمنية مشددة، نظرا لوجود الدبابات في محيط المعبر وعلى طول محور فيلادلفيا، مما يجعل المنطقة عسكرية مغلقة.

المصدر : الجزيرة