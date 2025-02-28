تدمير المرافق الطبية يفاقم معاناة الجرحى والمرضى شمال قطاع غزة

بعد تدمير شبه تام لكل المرافق الطبية في شمال قطاع غزة يواجه الجرحى والمرضى في المنطقة تحديات صحية يصعب احتمالها، وتزيد من سوئها ظروف السكن وموجات البرد الشديد.

المصدر : الجزيرة