بالفيديو.. حركة السوق وأسعار السلع في القدس قبيل رمضان

الجزيرة نت تأخذكم في جولة داخل أسواق القدس العتيقة للتعرف على أبرز سلع رمضان والأسعار، وحركة السوق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

يقول يعقوب قاسم صاحب متجر "الشيخ قاسم للبهارات" إن الإقبال على التسوق ضعيف رغم أن رمضان على الأبواب، مشيرا إلى ارتفاع بعض أنواع السلع الخاصة بالشهر الفضيل.

وأضاف أنه كان يبيع كيلو التمر في رمضان الفائت بـ15 شيقلا (نحو 3 دولارات ونصف الدولار) بربح جيد، أما هذا العام فيبيعه بـ40 شيقلا (نحو 11 دولارا) بينما هامش الربح قليل جدا.

وأشار المواطن المقدسي إلى المضايقات التي يتعرض لها التجار خلال إدخال البضائع إلى البلدة القديمة وداخل المدينة المقدسة.

من جهته يقول مهدي أبو عصب صاحب متجر "مرطبات أبو عصب" إن ارتفاع الأسعار تركز في اللحوم والأجبان، داعيا إلى إعمار المسجد الأقصى وإحياء البلدة القديمة.

أما علاء النتشة وهو صاحب متجر "دواجن النتشة" فشير إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت من 17 شيقلا (نحو 4.2 دولارات) للكيلوغرام الواحد -قبل أيام- إلى 23 شيقلا اليوم (نحو 6.4 دولارات).

وقال التاجر الفلسطيني إن "الوضع الاقتصادي صعب والإقبال ضعيف" مشيرا إلى ضرائب وملاحقات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقدسيين.