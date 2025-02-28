الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بالفشل الذريع في 7 أكتوبر

أصدر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه الرسمي في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلص إلى الإقرار بالفشل الذريع والكشف عن إخفاقات استخباراتية وعملياتية طالت فرقة غزة وسلاح الجو.

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وأثارت نتائج التحقيق غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نشر الجيش النتائج قبل إرسالها إليه، في حين أقر رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي بمسؤوليته. ودعا عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، واستغل زعيم المعارضة يائير لبيد النتائج للدعوة إلى محاسبة من سماها الحكومة الفاشلة. تقرير: صهيب العصا

المصدر : الجزيرة