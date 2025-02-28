أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه وإلقاء السلاح

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان جميع الجماعات إلى إلقاء السلاح، ودعا الحزب إلى عقد مؤتمره وحل نفسه.

وأضاف أوجلان في رسالة ألقاها مسؤولون في حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي نيابة عنه وكانوا قد زاروه في سجنه، أنه لا سبيل سوى الديمقراطية والحوار الديمقراطي، ولا بقاء للجمهورية إلا بالديمقراطية الأخوية.

وأعاد بيان زعيم حزب العمال الكردستاني تسليط الضوء على عقود من الصراع الدامي مع الحكومة التركية، شن خلالها الحزب سلسلة من العمليات العسكرية والانتحارية ضد أهداف تركية، مما أدى حسب إحصاءات أنقرة إلى سقوط 40 ألف قتيل.

تقرير: وليد العطار