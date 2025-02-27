فرحة عارمة خلال استقبال الأهالي للأسرى الفلسطينيين المحررين

استقبل الاهالي وعائلات الاسرى المفرج عنهم بمشاعر الفرحة العارمة، وعبر عدد من هؤلاء الاسرى عن شعورهم بالسعادة لخروجهم من المعتقل الإسرائيلي ولقائهم بذويهم.

المصدر : الجزيرة