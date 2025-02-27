إستراتيجية إسرائيلية جديدة لإدارة حدودها مع دول الجوار

توضح الخريطة التفاعلية الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة التي تتبعها في إدارة المناطق المنزوعة السلاح على حدودها مع دول الجوار.

حيث أظهرت أن الإستراتيجية تقوم على إبقاء القوات بعيدة عن الشريط الحدودي ومناطق التماس.

وتركز الخريطة بشكل خاص على محور فيلادلفيا الذي يمتد على مسافة 14 كيلومترا في الجهة الجنوبية من قطاع غزة، على الحدود المصرية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إبقاء منطقة بعمق أقل من ألف متر خالية من أي وجود عسكري، مع تعزيزها بأجهزة مراقبة متطورة.

وأوضحت الخريطة أن هذه الخطة العسكرية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتدت لتشمل الحدود اللبنانية والسورية أيضا، خاصة في منطقة الجولان السوري المحتل.

تقرير: محمود الكن