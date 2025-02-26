وفاة أطفال ومعاناة انعدام المأوى والعلاج وموجة برد قاسية في غزة

توفي 5 رضع فلسطينيين حديثي الولادة في مدينة غزة، نتيجة البرد القارس الذي يضرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوفاة 5 أطفال آخرين في مستشفى "أصدقاء المريض" بحي الرمال غربي مدينة غزة، بينما توفي طفل سادس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ويعاني أهالي القطاع من انعدام المأوى والعلاج بسبب عدوان الاحتلال ومماطلته في إدخال المقومات الأساسية من خيام ومنازل متنقلة، وعدم وجود وسائل تدفئة، إثر شح الوقود في ظل موجة قطبية شديدة البرودة.

تقرير: أنس الشريف