مجلس الأمن الدولي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المفتوحة والشهرية حول الشرق الأوسط،

حيث أكدت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالوكالة سيغريد كاغ أن على المجتمع الدولي ضمان أن تظل غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وأضافت أنه لن يكون هناك وجود طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في القطاع. في حين دعا متحدثون خلال الجلسة إلى المضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، كما ندد آخرون بمقترحات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

تقرير: بيسان أبو كويك