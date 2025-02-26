الاحتلال يفرض قيودا قاسية ويحرم آلاف المرضى في غزة من العلاج

يواجه نحو 25 ألف مريض وجريح في قطاع غزة معاناة مضاعفة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 15 ألفا منهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات أمنية تعسفية تتضمن السماح لبعض المرضى بالسفر من دون مرافقين، أو السماح للأم بالسفر ومنع أطفالها من مرافقتها، وهذا يفاقم المعاناة النفسية والإنسانية للفلسطينيين.

وبالرغم من اتفاق التهدئة الذي ينص على السماح بسفر 150 مريضا يوميا مع 3 مرافقين لكل حالة، فإن عدد من تمكنوا من السفر حتى الآن لا يتجاوز 700 حالة، أي أقل من 30% ممن شملهم الاتفاق.

تقرير: رامي أبو طعيمة