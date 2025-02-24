تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين لحزب الله في بيروت

شيع في العاصمة اللبنانية بيروت جثمانا الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل بقصف جوي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وُدفن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين دُفن صفي الدين في قريته في جنوب لبنان، بعد مراسم تشييع أقيمت في مدينة بيروت الرياضية، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وقالت اللجنة المنظمة لمراسم الجنازة إن وفودا رسمية وحزبية شعبية من عشرات الدول شاركت في مراسم الجنازة.

تقرير: كاترين حنا