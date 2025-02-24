الجيش السوداني يحقق مكاسب ميدانية جديدة أمام الدعم السريع

يواصل الجيش السوداني تحقيق مكاسب ميدانية تغير كل يوم خرائط السيطرة بالبلاد، ففي ولاية النيل الأبيض أعلن الجيش سيطرته على مدينة القطينة الإستراتيجية التي تبعد 50 كيلومترا من حدود ولاية الخرطوم.

وكذلك، تمكن الجيش من فك الحصار عن مدينة الأبيض في شمال كردفان، الذي استمر أكثر من سنة، واستعاد أيضا سيطرته في المنطقة نفسها على سلسلة جبال كردفان.

وتشير هذه التطورات -التي تبقى سمتها البارزة تراجع قوات الدعم السريع عن مواقع حافظت عليها فترات طويلة- إلى عمق التحول الحاصل في المعادلات العسكرية على الأرض.