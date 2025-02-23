كيف تبدلت خرائط أوكرانيا وروسيا في الذكرى الثالثة للحرب؟

تبدلت خرائط أوكرانيا وروسيا -وإن بتفاوت- في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب بينهما، وذلك بالتزامن مع مباحثات أميركية روسية لإنهاء الحرب مع تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض.

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ويستعرض هذا التقرير خرائط السيطرة الحالية ميدانيا وتفاصيل المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، التي عرفت سيطرت روسيا على 4 أقاليم أوكرانية وضمتها إلى أراضيها وأحكمت قواعدها في شبه جزيرة القرم، في حين توغلت قوات أوكرانية في منطقة كورسك الروسية. تقرير: سلام خضر

المصدر : الجزيرة