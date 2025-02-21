وزراء خارجية مجموعة الـ20 يجتمعون في جنوب أفريقيا

بحث وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 بجوهانسبرغ قضايا الأمن والسلام والاقتصاد والمناخ، تحضيرا لقمة زعماء مجموعة الـ20 المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بجنوب أفريقيا.

المصدر : الجزيرة