تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
سوريا بعد الأسد
طوفان الأقصى
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
أبعاد
رياضة
مقالات
سفر
اقتصاد
ثقافة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
صحة
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
الآن
سوريا
فلسطين
السودان
أوكرانيا
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 02 دقيقة 11 ثانية
play-arrow
02:11
وزراء خارجية مجموعة الـ20 يجتمعون في جنوب أفريقيا
بحث وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 بجوهانسبرغ قضايا الأمن والسلام والاقتصاد والمناخ، تحضيرا لقمة زعماء مجموعة الـ20 المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بجنوب أفريقيا.
21/2/2025
المصدر : الجزيرة