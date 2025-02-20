المقاومة الفلسطينية تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر

تابعت كاميرا الجزيرة مراسم تسليم المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

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ونجحت المقاومة بالاحتفاظ بهذه الجثامين طوال أشهر الحرب رغم أنها كانت في منطقة شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية لفترات طويلة، وأرسلت أيضا رسائل تحدٍ وصمود على هامش مراسم التسليم. ووضعت المقاومة جثمان كل أسير إسرائيلي في تابوت أسود يحمل صورته واسمه وتاريخ اعتقاله ومقتله، ثم وضع الصليب الأحمر كل تابوت في سيارة دفع رباعي لنقلها إلى إسرائيل. تقرير: هاني الشاعر

المصدر : الجزيرة