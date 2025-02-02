تبادل الأسرى بين غزة وإسرائيل.. خطوات منظمة تحت إشراف الصليب الأحمر

يجري تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وفق خطوات منظمة ومحددة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتبدأ العملية بتسليم الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية إلى طواقم الصليب الأحمر في غزة، وبعد اكتمال تسليم الأسرى الإسرائيليين، تبدأ عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يتم نقلهم إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وهناك، تتولى حافلات وسيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي قادمة من غزة عملية نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ويخضع الأسرى المحررون لفحوص طبية في المستشفى للتأكد من حالاتهم الصحية قبل لقائهم بعائلاتهم ووسائل الإعلام.

تقرير: هشام زقوت