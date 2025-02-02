"الأمن السوري" يشدد قبضته بالساحل ويعتقل العميد عاطف نجيب المتهم بتعذيب المدنيين

عززت إدارة الأمن العام السورية الجديدة وجودها في مناطق الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار وضمان تحقيق العدالة في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة.

وبحسب مراسل الجزيرة صهيب الخلف فقد أسفرت هذه الإجراءات الأمنية المشددة عن اعتقال أحد أبرز رموز النظام السابق، العميد عاطف نجيب، في عملية نوعية على الطريق بين اللاذقية والحفة.

وقال المسؤول الأمني في منطقة الحفة، محمد مصطفى: "بعد التحري والرصد الدقيق، علمنا بخروج المجرم عاطف نجيب من منطقة جبلة باتجاه منطقة الحفة، فتم نصب كمين له وإلقاء القبض عليه وتحويله للقضاء".