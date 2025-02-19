القدس.. الاحتلال يلاحق أقدم بقالة في حي الشيخ جراح

تتجاوز “القناعة” كونها اسما تجاريا لبقالة متواضعة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس إلى كونها عنوان بقاء وصمود، حفاظا على الهوية الفلسطينية في واحد من أكثر أحياء المدينة استهدافا من قبل الاستيطان.

أُسست البقالة عام 1952، قبل احتلال شرقي القدس، لتغطي احتياجات الحي، واستمرت كذلك حتى تسللت إليها الأطماع الاستيطانية بذرائع مختلفة، وبدأ صاحبها بشار أبو عالول معركة قانونية في محاكم الاحتلال لصد تلك الأطماع.

يقول أبو عالول للجزيرة نت إن معركته بدأت منذ عام 2010 ومستمرة حتى اليوم ضد ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي الذي يحاول إخلاء المتجر مع أنه ملتزم بدفع أجرة المكان للجهة ذاتها، وفق قوانين الاحتلال.

وأشار إلى إمهاله 60 يوما لإخلاء متجره، وإرغامه على دفع 250 ألف شيكل (نحو 70 ألف دولار) بدل أجرة 7 سنوات بقيمة جديدة حددها الاحتلال، مع أنه دفعها بالكامل، لكنه ينوي الاستئناف على القرار ومواصلة معركته القضائية.