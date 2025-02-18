عمره 15 عاما.. الاحتلال يسجن طفلا مقدسيا 18 عاما وهذه تهمته

اعتقلت سلطات الاحتلال الطفل المقدسي محمد الزلباني في 13 فبراير/شباط 2023، وكان حينها يبلغ من العمر 13 عاما فقط، وتعرض على الفور لتحقيق قاس وتعذيب.

بعد مضي عامين على الاعتقال، أصدرت محكمة إسرائيلية حكمها على الطفل بالسجن 18 عاما، بتهمة قتل جندي إسرائيلي، مع أن الجندي قتل برصاص جندي آخر في لحظة اعتقال الطفل على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفق عائلته.

تروي فداء الزلباني، والدة الطفل الأسير محمد، بمرارة ظروف اعتقاله وما تشعره من ألم وحرقة وما فقده طفلها وما يعانيه كما آلاف الأسرى البالغين من تجويع وتعذيب وحرمان.

وتضيف أن العقاب الجماعي طال العائلة حيث تم تفجير منزلها واعتقالها ووالده وشقيقه، ولا تزال مخابرات الاحتلال وأجهزته تقتحم البيت بين الفينة والأخرى وتستمر بالتهديد والملاحقة، كما فرضت محكمة الاحتلال على العائلة غرامة مالية قدرها 250 ألف شيكل (نحو 70 ألف دولار).

ووفق آخر إحصائيات لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، لا يزال يوجد 60 طفلا مقدسيا في سجون الاحتلال موزعون على سجني الدامون ومجدو، يمنع ذووهم من زيارتهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.