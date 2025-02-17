قلق القارة العجوز من خطط ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (17 فبراير/شباط 2025)- مخاوف قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

واستضاف البرنامج الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأميركي محمد المنشاوي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي للحديث عن مخاوف القارة العجوز وتحدياتها الأمنية والإستراتيجية، إلى جانب مدى نجاح المقترح الأوروبي لنشر قوة ردع في أوكرانيا.

تقديم: إلسي أبي عاصي