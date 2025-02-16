رفض ألماني لتصريحات نائب الرئيس الأميركي

تتواصل في منتدى الأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية ردود الفعل الرافضة لتصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الذي اتهم دولا أوروبية باستهداف الحريات.

وقد اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز هذه التصريحات غير مناسبة. من جهة أخرى، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة حضور الدول الأوروبية في جميع المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب، إضافة إلى إعداد جيش أوروبي موحد لمواجهة المطامع الروسية، على حد تعبيره.

تقرير: أيمن الزبير