الملف الأوكراني يهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن

اجتمع زعماء العالم وكبار الوزراء في ميونخ بألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 61 لمناقشة قضايا الدفاع والأمن القومي العاجلة في سياق الصراعات والعلاقات عبر الأطلسي والتحديات الجيوسياسية.

وهيمن ملف الحرب في أوكرانيا على المؤتمر حيث عقد جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش المؤتمر. وفي حين قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن واشنطن تمارس ضغطا على أوكرانيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مستقبل كييف مع أوروبا.

تقرير: عيسى طيبي