الاتحاد الأفريقي يواصل دعمه السياسي للقضية الفلسطينية

اجتمع رؤساء الدول الأفريقية في أديس أبابا في القمة الـ38 التي تنعقد تحت شعار بناء جبهة موحدة من أجل النهوض بقضية العدالة ودفع تعويضات للأفارقة.

ومنذ نشأة الاتحاد الأفريقي كان منبرا دائما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وداعما لقضيته، حتى تحقيق مطالبه. ولا غرابة في هذا، إذ إن الأفارقة يعرفون معنى محاربة الاحتلال. ففي كل قمة له يؤكد الاتحاد الأفريقي رفضه القاطع للاحتلال الإسرائيلي، ممتنعا عن منح إسرائيل صفة مراقب فيه.

تقرير: حسن رزاق