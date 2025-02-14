أوكرانيون ينتقدون الطرح الأميركي لإنهاء الحرب ببلادهم

تباينت ردود الفعل في الشارع الأوكراني، وفي أوساط الطبقة السياسية، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه، الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اقرأ المزيد

وقال أحد الأوكرانيين لكاميرا الجزيرة إن بلاده تشعر بخيبة أمل، وإن العديد من الأوكرانيين يشعرون بالإحباط، ويخشون أن يكونوا مقبلين على مجرد هدنة مؤقتة وليس إنهاء للحرب.

ورأت سيدة أن الرئيس الأميركي لا يساعد أوكرانيا حقا.

تقرير: حسان مسعود

المصدر : الجزيرة