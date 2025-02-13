ترامب يهاتف بوتين وزيلينسكي ضمن مساعيه لإنهاء حرب أوكرانيا

شهد الميدان السياسي في الحرب الروسية الأوكرانية تحولا لافتا قد يسهم بتغيير المشهد القائم، بعد اتصالين أجراهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب إنه ناقش مع بوتين قضايا من أبرزها الملف الأوكراني، واتفق معه على وقف دائرة القتل بين موسكو وكييف، ثم أعلن الرئيس الأميركي اتصاله مع زيلينسكي وقال إنه يريد صنع السلام.

وأتت هذه التطورات السياسية المتلاحقة بعد قصف روسي بصواريخ باليستية استهدف العاصمة الأوكرانية وخلف قتلى وجرحى وأضرارا مادية.

تقرير: وليد العطار