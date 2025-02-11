دمار واسع شمل كل معالم الحياة في محور نتساريم بعد انسحاب قوات الاحتلال

بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، عاد سكان المنطقة ليجدوا دمارًا واسعًا عمّ كل معالم الحياة فيها.

المصدر : الجزيرة