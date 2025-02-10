ما الذي دعا البرهان إلى بعث أسئلة السياسة والحرب قائمة؟

قالت الخارجية السودانية إن قيادة الدولة طرحت خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن ما تم في بورتسودان كان نتيجة مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية.

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ودعت الخارجية السودانية في بيان المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد دعا إلى تعديل الوثيقة الدستورية ووعد بتشكيل حكومة تكنوقراط، لتثار تساؤلات كثيرة بشأن ما الذي دعا البرهان إلى بعث أسئلة السياسة والحرب لا تزال قائمة؟ تقرير: فوزي بشرى

المصدر : الجزيرة