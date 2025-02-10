سموتريتش مستوطن من أصل أوكراني يتصدر طرد الفلسطينيين من وطنهم

يستعرض هذا التقرير قصة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن من أصل أوكراني، يتصدر حملات طرد الفلسطينيين من وطنهم، ويتزعم مخطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

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ويمتلك سموتريتش أفكارا عنصرية داعية لاقتلاع أصحاب البلاد الأصليين، وتعد نموذجا يختزل في شخصه وأفكاره وسلوكه جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويتناول هذا التقرير "المسكوت عنه في لعبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره سموتريتش". تقرير: ماجد عبد الهادي

المصدر : الجزيرة