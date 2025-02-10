شاهد.. مجسم المسجد الأقصى عام 1873

نموذج معماري فريد للمسجد الأقصى ومرافقه وساحاته صمم بين عامي 1872 و1873، على يد معماري ألماني استقر في القدس ودفن فيها.

يصور المجسم -المحفوظ في متحف كنيسة المسيح بمدينة القدس– بدقة جميع مرافق المسجد الأقصى بما في ذلك القباب والأبواب والآبار والمصليات، وحتى الشقوق في الجدران.

يقول الباحث في شؤون القدس بلال محفوظ، للجزيرة نت إن معد النموذج مهندس حرص على تجسيد أدق التفاصيل "حتى الأحجار المتآكلة، والأبواب المغلقة والمفتوحة، وأعماق الجدران الاستنادية".

وأعد المجسم بواسطة المهندس الألماني كونراد شيك (1822–190) الذي أقام في القدس ودفن فيها، وصمم أيضا عددا من الكنائس ومعالم المدينة.