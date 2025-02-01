إعلان مجموعة لاهاي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين

أعلن في لاهاي تشكيل “مجموعة لاهاي”، هدفها العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

اقرأ المزيد

واتفقت الدول الأعضاء في المجموعة على العمل على تطبيق مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وعلى منع تصدير الأسلحة لإسرائيل. وتتشكل هذه المجموعة من 9 دول هي جنوب أفريقيا وكولومبيا وبوليفيا، كوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وبليز. تقرير: محمد البقالي

المصدر : الجزيرة