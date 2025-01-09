برلمان لبنان ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد شغور طويل

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد أكثر من عامين وشهرين على الشغور الرئاسي، إذ حصل على 99 صوتا من أصل 128 في الدورة الثانية للاقتراع.

وقال عون في خطاب القسم إن مرحلة جديدة في تاريخ لبنان قد بدأت قوامها تطبيق القانون والدستور، متعهدا بالدعوة إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

كذلك تعهد الرئيس اللبناني المنتخب بممارسة دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح.

تقرير: كارمن جوخدار