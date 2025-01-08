تعميق العلاقات بين الأردن وسوريا بمختلف المجالات

عقدت في العاصمة الأردنية عمان مباحثات أردنية سورية موسعة برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات، وبما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين. وشارك في المباحثات من الجانب الأردني قائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الطاقة، وعن الجانب السوري وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب ووزراء آخرون.

تقرير: تامر الصمادي