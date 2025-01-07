الاحتلال يهدم منزل أرملة فلسطينية بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تملكه أرملة فلسطينية وابنها الوحيد، وذلك في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وقال عبد الرحمن عايد هلسة للجزيرة نت إن والدته وداد هلسة شيدت المنزل بمشقة وجهد ذاتي قبل 13 عاما، واليوم جرى هدمه وتحطيم محتوياته، بعد إخراجه ووالدته منه.

في حين يوضح الخال محمد هلسة أن شقيقته مالكة المنزل اتخذت الخطوات اللازمة لترخيصه من قبل بلدة الاحتلال في القدس، لكنه هدم من دون سابق إنذار.

ووفق معطيات محافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.