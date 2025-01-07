مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية بالسودان

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالسودان، وتحديات الأمن الغذائي والوضع الإنساني بالمناطق المتضررة من النزاع.

وقالت إيديم وسورنو مديرة قسم العمليات والدعوة بالمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السودان هو المكان الوحيد في العالم الذي تم تأكيد المجاعة فيه، بينما رد المندوب السوداني بأن بلاده تعاني مجاعة مفتعلة وأنها رفضت تقرير التصنيف المرحلي لافتقاره الدقة والشفافية.

تقرير: بيسان أبو كويك