القواسمي يوثق بريشته تراث القدس

يسخّر الرسام الفلسطيني شهاب القواسمي موهبته في الرسم لتوثيق تراث مدينة القدس ومعالمها، مساهمة منه في حماية هويتها ونقلها للأجيال.

يقول القواسمي للجزيرة نت، إنه وظّف موهبته لرسم لوحات توثيقية لمدينة القدس من ناحية تاريخية ودينية، إضافة إلى معالم المسجد الأقصى.

ويشير الرسام المقدسي إلى كتابين أصدرهما، الأول "كان يا ما كان" وكان بأقلام رصاص، وصدر عام 2016 باللغتين العربية والإنجليزية ويوثق بالرسومات ما كانت عليه القدس قبل 100 و150 عاما.

أما الكتاب الثاني، فصدر عام 2022 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية بعنوان "قناديل الأقصى" ويوثق 124 مَعلما من معالم المسجد الأقصى.

واليوم يركز القواسمي في رسوماته على فن التطريز كرمز من رموز التراث الفلسطيني غير المادي لحمايته من السرقة، معتبرا ذلك واجبا.