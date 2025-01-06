قطر تستقبل وفدا سوريا وتبحث معه علاقات التعاون

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل وفدا سوريا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون بين الدوحة ودمشق وسبل دعمها وتطويرها.

وأشار بيان صادر عن الخارجية القطرية عقب الاجتماع إلى أن رئيس الوزراء القطري جدد خلال اللقاء دعم قطر وحدة سوريا واستقلالها وبناء دولة المؤسسات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والإنسانية، وهو ما أكد عليه وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية.

تقرير: أحمد الجاسم