نادي القدس.. مسؤوليات اجتماعية ووطنية تتعدى الرياضة

في موقع متميز وسط المدينة المحتلة يقابل سور بلدتها القديمة. تأسس “نادي القدس” كمركز ثقافي وفني واجتماعي ورياضي عام 1991، وواصل مسيرته ليشكّل لبنة في جهود تعزيز صمود سكان المدينة.

يقول عضو الهيئة الإدارية في النادي يزن الرشق للجزيرة نت، إن إغراءات كثيرة خارجية لم يحددها، عُرضت على النادي، لكن مجلس إدارته رفضها وأصر على نظام تمويل ذاتي متميز، مشيرا إلى أن أغلبية المتدربين من المتطوعين.

ورغم ظروف الاحتلال والحصار المفروض على القدس، حقق النادي قفزات في عدة مجالات وحصل على المركز الأول في عدة رياضات بينها التايكواندو والكاراتيه وتنس الطاولة والشطرنج، وفق الرشق.

وأضاف أن النادي تمّيز بوجود فريق من الغواصين، حيث خاض 130 غواصا تجربة الغوص في البحر الأحمر.