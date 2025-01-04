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مزاعم إسرائيل لتبرير الاعتداء على المنشآت الصحية في غزة
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل لا تقدم أدلة كافية تثبت مزاعمها بشأن استخدام حماس للمستشفيات في غزة لأغراضٍ عسكرية.
ودعا تورك -خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الهجمات على القطاع الصحي في غزة- إلى التحقيق والمحاسبة على هذه الانتهاكات. وطالبت أغلب الدول الأعضاء -خلال الجلسة- إسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، في حين دعت نائبة المندوبة الأميركية إلى إدانة حماس وحثت إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي.
تقرير: مراد هاشم
4/1/2025
المصدر : الجزيرة