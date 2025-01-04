مباحثات بين أحمد الشرع ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق

عقد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع محادثات في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري بشأن انتقال سياسي سلمي، وقال إنه سيعرض على الإدارة الجديدة المساعدة في صياغة الدستور الجديد.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار بسوريا، كما دعت لمشاركة الجميع في عملية صياغة الدستور، وفي تشكيل الحكومة المقبلة بسوريا.

تقرير: أحمد فال ولد الدين